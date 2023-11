Giulia Cecchettin trovata morta, mobilitazioni nelle piazze del padovano e del trevigiano e fiaccolata a Vigonovo. Lo psichiatra: «Non accettate ultimi appuntamenti»

Le donne in strada per Giulia Cecchettin. I coordinamenti femminili si stanno organizzando proprio in questi istanti per scendere nelle piazza, nelle vie e lungo le strade dei vari Comuni per ricordare la 22enne trovata morta oggi, 18 novembre, in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo. Manifestazioni aperte anche agli uomini al grido di «Siamo tutt* Giulia» per lanciare ancora una volta un forte messaggio contro la violenza di genere e i femminicidi.