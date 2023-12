Omicidio Cecchettin, lettere e un albero con «parole gentili» per ricordare Giulia nella scuola elementare di Padernello: «Ora sei un angelo, osservaci da lassù»

PAESE (TREVISO) - Lettere e un albero con "parole gentili" nella scuola di Padernello per Giulia Cecchettin: «Ti stiamo pensando. Ognuno di noi deve essere rispettato. Ora tu sei un angelo, guardaci da lassù». Avevano gli occhi sbarrati lunedì mattina gli alunni delle seconde elementari della scuola primaria di Padernello di Paese. E’ il primo giorno tra i banchi dopo la tragedia di Giulia Cecchettin e, nonostante molti genitori li abbiano tenuti distanti dalla cronaca più feroce della vicenda, quei bambini di appena 7 anni hanno capito tutto e appena hanno preso il loro posto in classe hanno travolto le maestre di domande. Da qui l’iniziativa promossa dall’insegnante di italiano per sensibilizzarli al rispetto degli altri, contro la violenza di genere.