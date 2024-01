Pedemontana, flussi in crescita sull'A28. E il canone è sospeso

VENEZIA - Primi dieci giorni di apertura al traffico della Superstrada Pedemontana Veneta e, a sentire la Regione, già i transiti di auto e camion sono in aumento. Tanto che anche sull'A28 è stato registrato un +10% di flussi. «È il nuovo Passante del Veneto, il Passante Alto», dice il governatore Luca Zaia. Ma, benché in funzione dal pomeriggio del 29 dicembre, Palazzo Balbi non ha ancora cominciato a corrispondere alla società Sis della famiglia Dogliani il canone di disponibilità, cioè i previsti 160 milioni all'anno per 39 anni di seguito. Il motivo è che la Superstrada è sì finita e pronta, ma non tutte le opere previste sono "funzionanti". A partire dalle aree di servizio. Che ci sono, ma bar e pompe di benzina e a gasolio non sono ancora disponibili. Questo comporta che la rata mensile sarà pagata non prima di febbraio.