BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Tutti pazzi per l’album Panini con la “figurina” bellunese. Hanno completato la loro raccolta in tempi record e ora potranno assistere dal vivo ad una gara del campionato “Moto Mondiale” i tre vincitori del concorso lanciato in settembre da Cag Tecnologie Meccaniche di Borgo Valbelluna: la risposta è andata oltre ogni più rosea aspettativa, il concorso si rivolgeva sia ai 43 dipendenti della fabbrica che ai residenti bellunesi.