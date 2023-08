PORDENONE/UDINE - Non è un buon periodo per l'economia regionale e lo dimostra non solo la scarsa fiducia degli stessi imprenditori sul futuro, ma anche una complicata ripartenza dopo le ferie estive. Per carità, la situazione non è drammatica e la resilienza delle imprese friulane è senza dubbio un segnale importante per il futuro, ma è evidente che anche in Friuli Venezia Giulia non sarà un autunno semplice.