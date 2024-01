A Venezia il primo distributore di idrogeno per barche private

VENEZIA - Sarà alla Marina di Sant'Elena il primo distributore a idrogeno verde per la nautica da diporto al mondo: entro l'estate partirà il progetto guidato da NatPower H che vede coinvolte già 25 strutture. L'obiettivo è quello di raggiungere 100 stazioni di rifornimento entro il 2030 e di esportare questo modello oltre il Mar Mediterraneo.

NatPower è una società che conta 70 dipendenti e progetta infrastrutture per la creazione di energia pulita (solare, eolica, storage e idrogeno), a supporto di imprese e investitori.

NatPower H è parte di questo gruppo ed è il primo sviluppatore di tecnologie innovative per la produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno verde. Attraverso questo progetto, punta al posizionamento di hub energetici sostenibili nelle principali marine italiane, per agevolare la diffusione delle imbarcazioni alimentate a idrogeno.