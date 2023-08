VENEZIA - Damiani ha perso la causa milionaria per il negozio ex Missiaglia in piazza San Marco a Venezia. Al culmine di una lite giudiziaria lunga sette anni, la Cassazione ha respinto il ricorso della società orafa contro i proprietari del fondo collocato alle Procuratie Vecchie, così come avevano già fatto prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello. Anziché rivendicare 7,7 milioni per i danni comportati dalla mancata apertura della gioielleria, l'azienda dovrà versare ai locatari quasi centomila euro di canoni arretrati.