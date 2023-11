Padova. Covid, scoperto un recettore che favorisce l'ingresso del virus nell'organismo e il suo sviluppo

PADOVA - Dove è più presente un particolare recettore, il Covid-19 causa sintomi e conseguenze più gravi. Ricercatori dell'Università di Padova e di Human Technopole hanno osservato che il SARS-CoV-2 si lega a un recettore presente sulla membrana della cellula, chiamato RAGE (Receptor for Advanced Glycation End Products) e lo usa come chiave per entrare all’interno del nostro organismo. I ricercatori hanno anche osservato che i pazienti in cui l’attivazione del pathway RAGE è più elevata hanno sintomi e conseguenze più gravi.