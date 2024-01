Colf e badanti, versamento contributi: cosa cambia. Dalla detrazione alla deduzione, tutte le istruzioni

Detrazioni e deduzioni, come funziona per i collaboratori domestici? I contributi versati per colf, badanti e baby sitter potranno essere portati in detrazione per avere uno sconto nel modello 730 del 2024 o nel modello redditi. Ma in che modo? Dai requisiti alle limitazioni, le istruzioni su come compilare la dichiarazione dei redditi.

