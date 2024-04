Dalle mance alle criptovalute, dagli investimenti all’estero alla rivalutazione dei terreni fino alla detrazione in dieci anni del superbonus edilizio. Inizia la “stagione” della dichiarazione dei redditi e anche quest’anno non mancano le novità. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le proprie credenziali, è possibile scaricare la precompilata e le relative istruzioni. Da quest’anno parte poi la sperimentazione del 730 in versione semplificata con procedura guidata, per dipendenti e pensionati.

COME FUNZIONA IL 730 SEMPLIFICATO

Accedendo alla propria area riservata sul sito delle Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono scaricare le informazioni che li riguardano in possesso del Fisco. La compilazione del modello avverrà tramite un iter guidato, senza la necessità di conoscere i codici tributo. Il contribuente, con un percorso guidato, potrà confermare o meno i dati proposti dal Fisco. Sarà poi il sistema a inserirli i all’interno dei campi del modello dichiarativo in via automatica.

PRESENTAZIONE MODELLO

La dichiarazione dei redditi semplificata potrà poi essere presenta direttamente in via telematica entro il 30 settembre prossimo.

I CONTROLLI

Come per la precompilata alla quale eravamo già abituati, anche per la semplificata è prevista l’esclusione dei controlli se si accettano senza modifiche tutti i dati proposti dal Fisco.

PRECOMPILATA E ORDINARIO

Il modello 730 precompilato e quello ordinario restano comunque possibili: è il contribuente a scegliere quale sistema di compilazione preferisce. Per il modello 730 del 2024 è prevista la possibilità di compilare la versione “senza sostituto d’imposta”. Indipendentemente dalla presenza o meno di un datore di lavoro o ente pensionistico che possono provvedere al rimborso è possibile richiederlo direttamente all’Agenzia delle Entrate.

AMPLIAMENTO CATEGORIE REDDITI

Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Tra questi, i redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva, investimenti all’estero, criptovalute. In particolare per quanto riguarda le criptovalute l’Agenzia delle Entrate ha specificato l’obbligo di inserire il possesso di valute virtuali nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»).

FAMILIARI A CARICO

L’assegno unico ha inglobato varie agevolazioni comprese le detrazioni Irpef per figli minorenni. Per l’intero anno d’imposta 2023, quindi, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più.

LE MANCE

Nel 730/2024 entrano le nuove regole della tassazione delle mance per i camerieri di ristoranti, bar, e dipendenti di hotel e strutture ricettive in genere. Le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e quindi vanno dichiarate. Godranno però di una tassazione agevolata: nel caso di redditi non superiori a 50.000 euro, le somme sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 5%, con tetto massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto. Le somme, inoltre, non si considerano nel calcolo del TFR.

SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo. Non sono considerati come base imponibile i redditi fino a 15.000 euro annui per gli sportivi dilettanti. Lo stesso limite vale per gli atleti professionisti fino a 23 anni d’età. In tali casi l’importo “tassato” sarà quello che supera il limite in questione.

PREMI DI PRODUTTIVITA'

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.

PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Novità sulla detrazione: spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

AGRICOLTORI

Un'altra novità riguarda il quadro RU aggiuntivo, per gli agricoltori sotto soglia. Dovrà essere utilizzato dagli imprenditori agricoli sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole.

TERRENI

Una norma inserita del decreto Milleproroghe, dispone, per gli anni 2024 e 2025, che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che esercitano l’opzione per la determinazione del reddito con il sistema catastale, concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, siano detassati completamente se il reddito dominicale e agrario è fino a 10 mila euro; del 50% oltre i 10 mila euro e fino a 15 mila euro. Oltre tale cifra l’Irpef sarà dovuta in misura piena.

BONUS MOBILI

Il bonus mobili ed elettrodomestici relativo alle spese del 2023 è pari ad 8.000 euro. Dal primo gennaio 2024 passa a 5.000 euro. L’importo della detrazione corrisponde alla metà delle spese sostenute.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE

E’ stata introdotta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

SUPERBONUS

Nel 730/2024 i contribuenti che hanno fatto lavori edilizi con l’agevolazione del superbonus senza cessione del credito o sconto in fattura, possono detrarre in 10 anni anziché quattro le spese sostenute. Per il momento si tratta di una deroga una tantum, limitata alle sole spese effettuate nel 2022.