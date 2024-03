Colf e badanti senza denuncia dei redditi, maxi controllo della Finanza: stangata per 152 persone

BELLUNO - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, nell’ambito delle iniziative assunte a garanzia dell’equità fiscale, a partire dallo scorso mese di luglio, ha sviluppato, sulla scorta di elementi acquisiti dall’Inps (con il quale la Guardia di Finanza ha stipulato un protocollo d’intesa a livello nazionale, che ha come “focal point” il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie del Corpo), una mirata analisi di rischio, che ha consentito di individuare numerose posizioni riferite a lavoratori domestici, in regola con il rapporto di collaborazione e con il versamento delle ritenute previdenziali, ma inadempienti sotto il profilo della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Irpef per le annualità che vanno dal 2017 al 2021.