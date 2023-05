Venezia, la classifica dei "paperoni": il Comune più ricco è Mirano e il più povero Eraclea

MESTRE - Distano poco più di 65 chilometri, ma la differenza del reddito complessivo medio Irpef dei contribuenti residenti in questi due comuni è enorme: a Mirano, il comune più ricco tra i 44 presenti in provincia di Venezia, ciascun contribuente residente dichiara ai fini Irpef un reddito complessivo medio pari a 25.771 euro, in quello più “povero”, ovvero Eraclea, solo 18.658 euro. L’elaborazione è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha preso in esame le dichiarazioni dei redditi 2021 in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra i 563 comuni presenti in Veneto, va altresì segnalato che nella graduatoria regionale Mirano si colloca al 38° posto, mentre Eraclea occupa il 510°. Nelle ultime posizioni della provincia di Venezia troviamo il Comune di Chioggia con 19.608 euro, Cona con 19.331 euro, Cavarzere con 19.167 euro, Caorle con 18.925 euro, Cavallino-Treporti con 18.798 euro e, per l’appunto, Eraclea con 18.658 euro.