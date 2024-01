Nel 2008, quando il mondo pensava che gli spettri della Guerra Fredda fossero ormai alle spalle, gli Usa ritirarono le testate nucleari che avevano posizionato nel Regno Unito. Sedici anni dopo, con la minaccia russa ai confini dei Paesi della Nato e un conflitto in Ucraina per il quale non si vede la fine, gli Stati Uniti si apprestano a inviare una nuova dotazione di missili nucleari in Inghilterra.