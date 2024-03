Bollette gas e luce, perché paghiamo di più nonostante il calo dei prezzi dell'energia: cosa è cambiato

Bollette di gas e luce più salate, nonostante il calo dei prezzi all'ingrosso dell'energia. È l'effetto paradossale che stanno subendo diversi utenti italiani. Nei primi due mesi dell'anno, infatti, il costo dell'energia è calato di circa il 30%, ma non si è vista una corrispettiva riduzione in bolletta. I motivi sono principalmente due: l'aumento dell'Iva da una parte e il possibile venir meno di alcune condizioni di favore nei contratti dall'altra. In ogni caso possono pesare anche le abitudini di consumo energetico di alcune persone, che potrebbero non aver usato l'energia in maniera efficiente. Dal 1° aprile, poi, scadrà il contributo straordinario sull'energia elettrica. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

