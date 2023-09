MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Misteriose detonazioni che hanno fatto tremare mobili e vibrare vetri. Sono state avvertite da molti cittadini di Montegrotto nel primo pomeriggio del 22 settembre e attorno alle 23 dell'altro ieri, quando hanno anche svegliato di soprassalto chi stava dormendo.

Botti violentissimi che restano al momento senza una spiegazione

Ma che hanno provocato allarme e sconcerto, spingendo il sindaco Riccardo Mortandello ad attivarsi per cercare di capire cosa sia accaduto. «Mi sono pervenute numerose segnalazioni in merito a questi due forti boati ha dichiarato il primo cittadino in una nota diffusa nella mattinata di ieri -. Non so dire a cosa fossero dovuti ma sembra plausibile che si sia trattato di velivoli che hanno infranto il muro del suono, creando un fragore udibile a decine di chilometri di distanza, come è accaduto anche in altre zone d'Italia. Provvederò a segnalare questi casi alle forze dell'ordine, alla prefettura e alla questura».