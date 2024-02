Pontelongo. Morto il vicesindaco Renato Gibin, tante testimonianze d'affetto

PONTELONGO (PADOVA) - Un grave lutto ha colpito la comunità di Pontelongo. E' morto il vicesindaco Renato Gibin. Aveva 63 anni. Sposato con Vittoria e padre di Francesco. La notizia ha sconvolto l'intera comunità dove l'amministratore era molto apprezzato per la sua professionalità e bontà d'animo. Il giorno del funerale sarà proclamato lutto cittadino in paese. Laureato in Urbanistica, si occupava di cartografia, sistemi informativi geografici e analisi dei fenomeni territoriali. Attivo volontario nel presepe vivente e nella pro loco di Pontelogno. Dal giugno 2019 era al servizio della sua collettività con il ruolo di consigliere e assessore ai Lavori pubblici e Ambiente. La notizia del grave lutto ha sconvolto le varie amministrazioni comunali della Saccisica dove la figura di Gibin era molto apprezzata per la sua pacatezza e disponibilità al dialogo.

A decine sono state le attestazioni di vicinanza che sono pervenute in queste ore alla sua famiglia.