PADOVA - I bilanci della sanità padovana sono in rosso. Ammonta a 140,5 milioni di euro il "buco" registrato dell'Azienda Ospedale Università di Padova. È ciò che emerge dal bilancio economico preventivo 2024 approvato e pubblicato con una delibera dal direttore generale Giuseppe Dal Ben. Per avere un quadro certo e preciso, però, bisognerà aspettare il bilancio d'esercizio. «Il bilancio preventivo è stato formulato garantendo il rispetto delle indicazioni regionali in materia di livello dei costi programmati e autorizzati - spiega Fabio Perina, direttore amministrativo -. Per quel che riguarda il valore del risultato economico d'esercizio, quantificato al momento in una perdita di 140,5 milioni di euro, va evidenziato che subirà senz'altro un significativo miglioramento. Il volume dei componenti positivi di reddito attualmente esposti, pari a circa 692,8 milioni di euro, rappresenta infatti una combinazione di valori in parte certi ed in parti stimati, non essendo ancora definitivi i dati di bilancio dell'esercizio 2023».

«A questo proposito - continua - si deve sottolineare come l'azienda sia impegnata su più fronti in un programma di forte potenziamento delle attività, i cui effetti sono già in buona parte misurabili sia in termini di numero di prestazioni prodotte sia come maggiori proventi».