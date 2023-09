ROVIGO - I figli hanno puntato il dito contro il padre che sarebbe stato troppo violento nei loro confronti. Schiaffi? L'ultimo dei problemi, perché l'uomo avrebbe picchiato i due bambini, che avevano fra i 9 e i 12 anni anche utilizzando un bastone, in un caso anche un mattarello, lasciandoli ricoperti di lividi sulle gambe e sulla schiena, al punto che una volta non sono nemmeno riusciti a scendere le scale per andare a scuola.