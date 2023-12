TREVISO - Arrivano in tutta la città le fermate dell’autobus intelligenti. Nell’ultima seduta la Commissione Paesaggio di Ca’ Sugana ha dato il via libera all’installazione di trenta nuove “paline” attorno alle Mura. Ma in tutto il territorio comunale ne arriveranno 44. Si tratta di fermate dotate di monitor che indica i minuti mancanti al passaggio del primo autobus utile. In città ce n’è già una in viale Cadorna, un’altra è stata posizionata davanti all’aeroporto. Sono state postazioni sperimentali che, a detta dei tecnici Mom, hanno avuto successo e garantito un servizio all’utenza. E adesso la stessa modalità di fermata arriverà in ogni punto gestito dalla società di trasporti: «Una trasformazione epocale - osserva il presidente Giacomo Colladon - queste paline sono in grado di dare in tempo reale informazioni di vario tipo agli utenti, a cominciare dai minuti di attesa tra un mezzo e l’altro o annunciare eventuali ritardi». Mom ha deciso di fare un investimento corposo e che non riguarda solo il capoluogo. Le nuove paline verranno installate per la maggior parte a Treviso, ma anche nei comuni della cintura urbana (dove ne sono previste 21) e nell’area di Castelfranco, Montebelluna e Asolo (altre 30). L’investimento complessivo supera i 400mila euro.