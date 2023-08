ROVIGO - Quasi un'auto su tre, in Polesine, è ormai quasi "maggiorenne", ovvero ha dai 17 anni in su. A fronte di 160.468 auto che risultavano immatricolate in provincia di Rovigo alla fine dello scorso anno, ben 50.386 hanno una data di produzione che va dal secolo scorso fino al 2006. Si tratta del 31,4%.