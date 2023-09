Case vacanze​ non dichiarate al Fisco ad Asiago, lavoratori in nero e boom di droga: il report dell'estate nel vicentino

VICENZA - Controlli estivi a tappeto, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di contrasto ai fenomeni di illegalità economico finanziaria nelle principali città d'arte (fra cui Vicenza, Bassano del Grappa, Marostica, Thiene) e nelle aree montane (Altopiano di Asiago, zona dei colli berici). Una task force con circa 350 equipaggi operativi in uniforme e in borghese ha portato a termine oltre 700 interventi operativi a contrasto di illeciti economico finanziari, 22 interventi contro l'abusivismo commerciale, decine di interventi in materia di lavoro, 90 sulla circolazione e distribuzione del carburante, su strade e durante gli eventi. Circa 400 gli interventi operati a contrasto dell’abusivismo commerciale e a tutela delle disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, scaturiti anche da segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117”, nel corso dei quali sono state riscontrate 52 irregolarità. Tra i settori operativi “rafforzati” vi sono quelli tipicamente estivi: la lotta all’abusivismo commerciale, all’evasione fiscale legata alle case-vacanze, alle truffe, alle irregolarità legate alla vendita di carburante, al “lavoro sommerso” e alla contraffazione, alla commercializzazione di prodotti non sicuri e ai traffici di droga. Scovati 45 lavoratori in nero di cui 3 minori e 5 stranieri e 29 datori hanno ricevuto un verbale. Le fiamme gialle hanno inoltre contestato 56 sanzioni amministrative e sequestrato 800 grammi di stupefacenti denunciando 12 persone (due tratte in arresto).