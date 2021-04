Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICERCAÈ la lingua di tutti i giorni, quella che emerge dai testi usati per il volume Europa romanza. Sette storie linguistiche (Einaudi). La lingua usata negli ultimi scorci del medioevo per scrivere documenti privati e non testi letterari. L'autore è Lorenzo Tomasin, veneziano, 46 anni, docente di Storia della lingua italiana all'università di Losanna. I documenti sono conservati negli archivi di mezza Europa. «Anche nel passaggio...