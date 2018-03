Vaticano: archistar a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA L'arte torna nel tempio. Anche senza scomodare Dante e l'incipit della sua Commedia - nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai in una selva oscura - nel Padiglione concepito dal Vaticano per la Biennale d'Architettura è facilmente rintracciabile la ricerca spirituale di una umanità peregrina sulla terra, che vaga nel labirinto della vita, stavolta immaginato tra gli alberi del magnifico parco dell'Isola di San Giorgio, a Venezia. Il progetto del Padiglione della Santa Sede per la XVI Mostra Internazionale deriva da un...