Thegiornalisti dopo Paradiso si fa il nome di Leo Pari

Thegiornalisti il giorno dopo. Ora si cerca il sostituto di Paradiso. E così morto il re. W il re. L'addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti è arrivato da poco e già si fa il nome di chi potrebbe prendere il suo posto. Da più parti si fa il nome di Leo Pari (nella foto), cantante e amico della band, con loro anche sul palco del Circo Massimo per la grande festa di dieci giorni fa. Ma lui, su Instagram non conferma (ma non smentisce): «Io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto...