Slitta a domani per il maltempo il concerto di Fabrizio Moro

Il concerto di Fabrizio Moro previsto per oggi, lunedì 16 luglio, in Piazza Castello a Marostica (Vi), è stato spostato a domani, martedì 17 luglio (ore 21.30) in quanto sono previste condizioni meteorologiche avverse. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per chi fosse impossibilitato a partecipare al concerto per il cambio data è possibile richiedere il rimborso del biglietto recandosi presso i punti vendita dell'acquisto entro e non oltre il 23 luglio. Infoline: Due Punti Eventi 0445/360516.Il concerto di...