Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) sulla preoccupazione di limitare il numero di morti e di malati. E questo per tre solidi motivi: la maggior parte degli indicatori dell'epidemia sono in ritirata (per ora), il danno inflitto all'economia da 6 mesi di chiusure è divenuto insostenibile, i sondaggi rivelano che l'opinione pubblica è nettamente schierata a favore delle riaperture, e terrorizzata dal rischio di mettere a repentaglio le vacanze...