Rigorosa perché ricca di disciplina, difficile da eseguire, eppure leggera, libera: una «musica altruista, anti-diva, che nasce per il ballo e per l'abbraccio. Il liscio è la musica che accende la luce». Compresi i fari della 71^ edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. A preannunciare l'incursione punk da balera romagnola, in abiti Dolce & Gabbana, nel tempio della musica pop, saranno gli Extraliscio con Davide Toffolo che per l'occasione diventerà un crooner da balera, con il brano Bianca Luce Nera (testo di Mirco Mariani, Pacifico, Elisabetta Sgarbi).

Extraliscio «non è solo un gruppo, è un progetto culturale che porta sul palco l'incontro tra Mirco Mariani, uno scienziato pazzo della musica, e due superstar del Liscio, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara ovvero la voce di Romagna Mia» secondo Elisabetta Sgarbi, produttrice della band con la Betty Wrong Edizioni Musicali. «Gli Extraliscio pescano nell'extra, in ciò che sta fuori, arrivando là dove la musica li porta interpretando i generi» ha aggiunto ieri Elisabetta Sgarbi durante la conferenza stampa per presentare l'uscita dell'album È bello perdersi (edizioni Betty Wrong / Sony Music) in programma il 5 marzo, dopo l'esibizione al Festival. L'album è un doppio disco È bello perdersi e Si ballerà finché entra la luce dell'alba, E raccoglie brani inediti (scritti per lo più da Mariani), pezzi strumentali e cover del repertorio popolare, compreso un Medley Rosamunda. Canzone che Extraliscio e Davide Toffolo porteranno a Sanremo nella serata dedicata alle cover e duetti assieme al musicista tedesco Peter Pichler che «suonerà uno strumento raro, il Trautonium» ha spiegato Mariani, affiancati da Enrico Milli (tromba e fisarmonica) e Alfredo Nuti (chitarra).

«Per tanti anni ho suonato in tour con Enrico Rava, e credo che il liscio, con la sua disciplina, il suo rigore e difficoltà, sia la cosa più vicina al jazz» ha raccontato Mirco Mariani. Sul palco della competizione canora ci sarà Davide Toffolo, musicista e fondatore del gruppo indipendente Tre Allegri Ragazzi Morti, geniale disegnatore autore di graphic novel, che interpreterà il pezzo cantandolo ma anche traducendolo in una canzone disegnata, con strisce che usciranno sul numero di Linus della prossima settimana. Un intrecciarsi di mondi artistici e sonori, «i musicisti sono tutti animali incredibili - ha raccontato Toffolo - questa diversità dimostra ogni giorno quanto bella e quanto nuova può essere la vita. La luce e il nero, che rappresentano attraverso due donne due modi della femminilità».

Bianca Luce Nera è una «canzone sul desiderio, su cosa accade quando due persone si desiderano, come si respingono e si attraggono, racconta la paura del desiderarsi» hanno poi commentato i coautori del testo Elisabetta Sgarbi e Pacifico. Per una manciata di giorni «il palco dell'Ariston diventerà la nostra balera» ha annunciato Moreno Il Biondo, storico clarinettista e caporchestra di Raul Casadei. Lasciata alle spalle definitivamente la preoccupazione insorta alla notizia della positività di uno dei membri della band al tampone rapido per una possibile non partecipazione alla competizione; timori smentiti dall'esito negativo del tampone molecolare.

