Pre-apertura della Mostra con Il Golem di Wegener

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Ancora una tappa di avvicinamento alla Mostra del cinema di Venezia per il 2018. Come è tradizione si inizierà con un classico. La scelta della Fondazione veneziana è andata ad una pellicola del cinema muto Il Golem-Come venne al mondo (Der Golem - Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura del 28 agosto della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido.Il Golem sarà...