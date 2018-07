Pordenone metterà la ciliegina sui libri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMALa memoria è la storia, definisce la nostra identità, specie quando la memoria si fa scrittura e racconta il nostro tempo, nei romanzi o nei reportage che testimoniano i frangenti cruciali dell'epoca. Un pianeta infinito e multisfaccettato confluisce nelle cinque giornate di Pordenonelegge; come una ciliegia tira l'altra, si snocciolerà il programma del festival letterario che porta in città circa seicento autori. Proprio la ciliegia è l'immagine scelta quest'anno per rappresentare la manifestazione - presentata ieri a...