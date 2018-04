Platinette in giuria al Festival Show

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Arriva Platinette al Festival Show 2018, la gara canora itinerante dell'estate italiana, che si svolgerà in 8 appuntamenti a partire dall'8 luglio, anche quest'anno darà spazio ai giovani artisti emergenti. Il 4, 5 e 6 maggio si svolgeranno le finali di Festival Show Casting 2018 in Piazza Matteotti a Caorle (Venezia) che ospita le finali per il quarto anno consecutivo.Quest'anno i giovani che verranno selezionati salgono a 14: date le numerose iscrizioni, provenienti anche dall'estero, si è deciso infatti di aumentare di 2 unità il numero...