PATRIARCATOVENEZIA Anche la Chiesa che è in Venezia si prepara per l'apertura del sinodo sulla Sinodalità indetto da papa Francesco, che lo inaugura in Vaticano questo fine settimana. Domenica prossima, invece, 17 ottobre, in contemporanea e in sintonia con le diocesi di tutto il mondo il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la messa solenne di avvio, in basilica di San Marco. L'appuntamento è alle ore 16 alla presenza dei...