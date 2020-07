LA RASSEGNA

Sarà il primo grande festival dell'estate trevigiana. Se pure in versione light, Suoni di Marca sceglie coraggiosamente di ripartire con una tre giorni nel parco di Villa Margherita. E porta in scena Daniele Silvestri, Francesca Michielin e gli Estra. «Ripartiamo da un luogo che ha scandito la nostra storia - commenta Paolo Gatto - Proprio in un momento così difficile per la musica dal vivo e per il nostro settore abbiamo l'obbligo di dare un segnale di resistenza». 1000 posti numerati, per la prima volta a pagamento (biglietti su ticketone e dal 21 luglio nel pop-up store di piazza Borsa), ingresso con triage e termoscanner, il festival trasloca dalle Mura trevigiane per ritrovarsi nel parco nobile della città. Da giovedì 6 a sabato 8 agosto, in uno straordinario spazio immerso nel verde, Treviso accoglierà Daniele Silvestri, Francesca Michielin, Gio Evan e gruppi della Marca Trevigiana, come gli Estra. «Sarà un festival a prova di Covid» annuncia il vicesindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi.

PERCORSO A SENSO UNICO

L'area degli spettacoli sarà separata dal settore enogastronomico: il percorso si svolgerà a senso unico e tutte le presenze saranno tracciate. Per ritornare al piacere della musica dal vivo in totale sicurezza. Il primo ospite di Suoni di Marca 2020 sarà Gio Evan. Prima scrittore, poi cantautore, il poliedrico artista di Molfetta porterà nel trevigiano il suo nuovo spettacolo: Albero ma estro. Segue poi Francesca Michielin, cantautrice bassanese amatissima dal pubblico giovane. Dopo la vittoria di X Factor a soli 16 anni, diventa protagonista della scena pop nazionale, pubblicando singoli come Distratto e Nessun grado di separazione. La cantautrice veneta porterà sul palco di Villa Margherita il suo ultimo album Feat (Stato di Natura), che vanta di molte collaborazioni con altri nomi della musica italiana, come Fabri Fibra e Max Gazzè. Venerdì, per la seconda serata di Suoni di Marca 2020, salirà sul palco Daniele Silvestri con la tournèe La cosa giusta Tour2020. Il cantautore romano porterà uno spettacolo unico che esalta la musica dal vivo, raccontando la sua storia grazie a indimenticabili successi come Salirò, A bocca chiusa e Il mio nemico. Il concerto è destinato ad essere l'evento di punta del festival: con Daniele ci sarà la band storica al completo, sette musicisti che da sempre lo accompagnano nelle sue esibizioni: Piero Monterisi alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti alla tastiera e ai sintetizzatori, Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro al fagotto e alla tromba), Jose Ramon Caraballo Armas alla tromba e alle percussioni e Duilio Galioto alle tastiere. La chiusura di Suoni di Marca è tutta trevigiana: Gatto ha scelto di dare spazio a una delle band trevigiane più amate per l'evento La Butto in Vacca Estra Introducing: nato dall'omonima associazione sportiva dilettantistica, si propone l'obiettivo di creare un evento che possa richiamare un pubblico non necessariamente legato alla corsa. E sarà un'emozione il ritorno degli Estra dopo il memorabile concerto del 2001 sempre nel Parco di Villa Margherita.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA