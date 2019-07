CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mettiamola così: Matteo Salvini non chiama la crisi di governo perché teme che ne nasca un altro senza di lui. È uno dei pochissimi a pensarla così, ma poiché toccherebbe a lui andare dal presidente della Repubblica, ha deciso ancora una volta di non andarci e di provare a chiarirsi di nuovo con Di Maio.In Parlamento soltanto la Lega e Fratelli d'Italia guardano senza timore alle elezioni. Sarebbero i soli ad uscirne rafforzati, sia pure in maniera ovviamente diversa. Deputati e senatori dei 5 Stelle e di Forza Italia riempiono le chiese...