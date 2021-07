Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEW YORK Ci sarà anche Andrea Bocelli assieme a Paul Simon, Bruce Springsteen, Carlos Santana e tanti altri vip della musica a celebrare a Central Park l'uscita di New York dal Covid: un traguardo confermato dal sindaco Bill de Blasio a dispetto dell'aumento dei contagi nella Grande Mela spinti dalla variante Delta (+ 127% in 14 giorni) e della marcia indietro sulle mascherine. De Blasio ha annunciato la scaletta della serata del 21 agosto a...