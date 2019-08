La strage dimenticata in fondo alla laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOOrmai i pochi rimasti ad avere memoria diretta di quanto accaduto sono molto anziani. E il timore che con loro se ne vada anche il ricordo dei famigliari deceduti diventa incombente. Sta diventando una battaglia di cuore, per una ferita sicuramente rimarginata, ma che ha lasciato una cicatrice che ancora fa male. Malgrado siano trascorsi 75 anni da quella tragica mattina in bacino San Marco, il pensiero è ancora nitido. «Salutai mio padre quella mattina, non ero solito farlo, eppure non so perché gli dissi ciao papà, lui mi...