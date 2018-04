CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVenezia Il suo liuto suona il soul. E racconta la Venezia dei codici e dei manoscritti antichi. Ma anche il mondo dei piper e delle balere. Due modalità inconciliabili? Non proprio se di fronte al pubblico siede Ivano Zanenghi. Cappello morbido piantato in testa, occhiali e una passione sconfinata per la musica. Tutta: da Monteverdi al pop. Un po' navigante, un po' archivista, Zanenghi è un veneziano doc. Filosofo e improvvisatore, aperto alle culture e bon vivant. Attitudini, queste, che vibrano nella sua musica. Da Vivaldi al...