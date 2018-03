CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUna vicenda che si perde tra storia e leggenda. Tra l'archeologia e la suggestione dei luoghi. E che luoghi: nientemeno che Piazza San Marco e il sui Bacino immortalato da quadri, fotografici e che ha sempre fatto da palcoscenico per un ricordo veneziano. E c'è chi, invece, se ne sta facendo una ragione di vita. Il nome di Roberto Padoan circola da tempo in tutto il mondo, per la rilevanza internazionale che ha assunto, grazie all'indubbia suggestione, l'idea di un possibile ritrovamento della Terza Colonna di San Marco. A capo del...