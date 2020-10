LA RASSEGNA

Il Jesus Christ Superstar decostruito e rivisitato da Stefano Bollani in versione piano solo, apre la 16. edizione di Il volo del jazz, una rassegna di otto concerti in programma tra ottobre e dicembre a Sacile con un'incursione a Pordenone. Bollani torna in Friuli per presentare il suo Piano Variations on Jesus Christ, una rilettura con variazioni al pianoforte del «musical atipico» di Andrew Lloyd Webber, la cui incisione discografica avvenne cinquant'anni fa. Geniale pianista e improvvisatore, Bollani si esibirà oggi al Teatro Zancanaro di Sacile in doppio spettacolo alle 19 e alle 21.30 aprendo il cartellone di Circolo Controtempo e curato da Loris Nadal. Con la libertà musicale e improvvisativa che lo contraddistingue, Stefano Bollani in questo progetto si è liberamente e rispettosamente avvicinato all'opera originale in una rilettura autorizzata dallo stesso sir Lloyd Webber (concerto fuori abbonamento, intero 35 euro, ridotto 32).

LA FESTA

A margine della doppia esibizione di Bollani, Controtempo festeggia oggi il Jazz&Wine Day due eventi realizzati per la giornata mondiale dell'alimentazione, l'esibizione musicale e pittorica di Oreste Sabadin alle 17.30 nella Tenuta Vistorta di Sacile e il concerto Collio Wine Notes del chitarrista Eduardo Contizanetti alle 18.30 al Borgo San Daniele di Cormòns. Il festival proseguirà con i sette concerti per creare un viaggio tra contaminazione e world music. Sabato 31 ottobre alle 21 allo Zancanaro di Sacile arriverà il sassofonista Daniele Sepe con The Cat with the Hat e la partecipazione del batterista Hamid Drake, omaggio al sassofonista argentino Gato Barbieri. Due sabati dopo, il 7 novembre allo Zancanaro, è in programma l'appuntamento speciale con Francesco Cafiso 4et e l'Accademia Musicale Naonis in A tribute to Charlie Parker. Il 14 novembre a Sacile, andrà in scena l'entusiasmante incrocio tra musica e arti visive, con il sassofonista Francesco Bearzatti e il progetto Tinissima che presenterà la nuova biografia musicale dedicata a Zorro, per la prima assoluta con il live painting di Davide Toffolo, volto dei Tre allegri ragazzi morti e apripista in Italia del genere Graphic Novel.

A PORDENONE

Giovedì 19 ci si sposta a Pordenone a Cinemazero per un appuntamento nell'ambito della rassegna Gli Occhi dell'Africa, il concerto di Gabin Dabiré, musicista originario dall'Alto Volta (Burkina Faso) trasferitosi in Italia dalla fine degli anni '80. Il balzo dall'Africa alla Francia porterà sabato 21 allo Zancanaro di Sacile con il batterista e percussionista francese Manu Katchè, che presenterà il nuovo disco The ScOpe. Sarà il trombonista Gianluca Petrella sabato 28 a salire sul palco con il Cosmic Renaissance fino a concludere il 18 dicembre con il concerto fuori abbonamento, alle 20.45 alla Fazioli Concert Hall di Sacile con il pianista finlandese Iiro Rantala tra classica, pop e tradizione musicale folk scandinava. Diversi sono gli eventi collaterali: le presentazioni dei primi due Quaderni Jazz (autori Flavio Massarutto con Dimitri Fogolin, e Franco Bergoglio con illustrazioni di Marco Tonus) e la presentazione il 30 ottobre al Paff di Pordenone del libro Il Jazz dentro di Flavio Massarutto. Abbonamenti e prevendite sul sito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati (info +39 3516112644 / ticket@controtempo).

Valentina Silvestrini

