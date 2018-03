La Piccionaia: cinque attori per puntare alla rinascita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROFondata nel 1975 dai Carrara, l'ultima famiglia di teatranti ad aver percorso le strade italiane con il carro dei comici che faceva del teatro un incanto itinerante, La Piccionaia di Vicenza è un pezzo importante della storia berica e italiana. E oggi cambia passo nuovamente, facendo squadra con due dei nuclei produttivi più attivi in Veneto: Babilonia Teatri e Fratelli Dalla Via. Non si tratta di alleanze a progetto, ma di una vera integrazione con il varo di una inedita co-direzione artistica tra (in ordine alfabetico) Enrico...