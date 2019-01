CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La natura ha posto il genere umano sotto il dominio di due supremi padroni: il dolore e il piacere. Sono loro a indicare quel che dovremmo fare e a determinare ciò che faremo. Dolore e piacere ci governano in tutto quel che facciamo, in tutto quello che diciamo, in tutto quello che pensiamo», sosteneva Jeremy Bentham. Filosofo, giurista ed economista, è uno dei maggiori esponenti dell'utilitarismo filosofico (la maggiore felicità del maggior numero di individui) (Londra 1748-1832). Sveglissimo, a tre anni leggeva perfettamente. Gli dava...