L'APPUNTAMENTOSei ore di pura adrenalina e velocità in mountain bike lungo il mare di Bibione. Torna per la quinta edizione Wilier Bibone Bike Trophy, l'attesissima gara di endurance che sabato 22 settembre vedrà sfidarsi ciclisti professionisti e non a colpi di pedali. L'attesissima competizione sarà l'evento centrale dei Bibione Bike Days, il fine settimana tutto dedicato alle due ruote, che si terrà dal 21 al 23 settembre nella località balneare veneta.Il ritrovo per Wilier Bike Trophy sarà la centrale piazza Fontana: dalle 16 alle 22...