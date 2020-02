L'ADDIO

Come canterebbero Benji e Fede «succede tutto per una ragione e la ragione magari sei tu». Ma è anche vero che alle parole i loro fan, volendo, potrebbero «aggrapparsi» analizzando da cima a fondo il comunicato ufficiale diffuso da Warner Music, la major che da subito ha creduto nel duo artistico modenese che oggi ha annunciato che quella del 3 maggio all'Arena di Verona sarà per il momento l'ultima volta in cui si esibiranno insieme. Sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all'ultimo album Good Vibes (il loro quinto numero uno in classifica) e sarà anche l'occasione di festeggiare un'incredibile storia di musica e amicizia. E proprio per raccontare questa storia, compresi i lati più inediti e delicati, Benji & Fede hanno deciso di raccogliere i loro pensieri nel libro Naked, in uscita il 17 marzo (Mondadori Electa). «Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene» - scrivono ai fan.

Queste le parole con cui Benji & Fede hanno annunciato la loro separazione. «Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. Non so come fate a fare questa vita, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. (...) Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene».

Naturalmente sul web si è scatenata l'isteria collettiva dei fan, disperati per queste parole che non lascerebbero spiragli per eventuali ripensamenti. Decine e decine i commenti sui social in queste due ore dopo che i cantanti dal loro profilo comune hanno annunciato questa decisione. C'è anche chi spera che sia solo una breve pausa, che non sia vero, alcuni non ci vogliono credere.

