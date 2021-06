Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOCAVALLINO-TREPORTI - «Deve essere applicata la stessa linea in tutta la costa, non possiamo permetterci di fare delle differenze o di lasciare dei vuoti normativi che possono prestare il fianco ad eventuali eccessi». Parole di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci della litorale veneto che commenta in questo modo il provvedimento attuato da Jesolo per contrastare gli eccessi...