IL PARERE/2VENEZIA «La delibera che vieta di giocare a calcio ai ragazzi sopra gli 11 anni è inutile: in campo San Giacomo dell'Orio giocano i bambini delle elementari, non gli adolescenti. Continueranno a tirare calci con violenza sulle mura della chiesa come prima. Quello che mi preoccupa è vedere i bambini da soli, senza nessun adulto accanto». Commenta così il nuovo provvedimento il parroco di San Giacomo dell'Orio, don Paolo Ferrazzo. Bene proteggere chiese e monumenti ma l'attenzione deve essere rivolta soprattutto ai minori. «La...