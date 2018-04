CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il gesuita: Cos'è, caro amico, il libero arbitrio?Il libertino: Lasci stare caro amico. Mi sono sempre tenuto alla larga dai teologi, specialmente se gesuiti.Gesuita: Perché?Libertino: Perché menano il can per l'aia, vogliono farci intendere quello che non intenderanno mai neanche loro. Sono, pur se geniali, capziosi, venditori di fumo, che spaccano il capello in quattro e non giungono a nessuna plausibile conclusione.Gesuita: Quindi i nostri venerabili ragionamenti sarebbero inutili?Libertino: Inutili per chi ragiona con la propria testa;...