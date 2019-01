Il genio di Leonardo in scena con Vittorio Sgarbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo la bufera sollevata sul caso dei libri di Gian Antonio Cibotto portati in discarica, Vittorio Sgarbi è nuovamente protagonista oggi a Jesolo dove presenterà il suo spettacolo che celebra il genio di Leonardo. Oggi, alle 18 all'auditorium Vivaldi, andrà in scena lo spettacolo organizzato da Arteven. Dopo le performance con l'esordio di Caravaggio e il sequel dedicato a Michelangelo, Sgarbi ha deciso di mettere in scena il genio indiscusso di Leonardo Di Ser Pietro Da Vinci, di cui proprio nel 2019 ricorrono le celebrazioni per...