Il concertone del 1° Maggio Cast giovane e poche donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La nostra Europa, il lavoro i diritti, lo stato sociale, saranno i temi guida del Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni, che dal 1990 viene promosso da Cgil, Cisl e Uil. Per le otto ore di musica e diritti, prodotte e organizzate da Icompany e trasmesse in diretta da Rai3 a partire dalle 15 fino a mezzanotte e da Rai Radio 2 on air in diretta live e social dal backstage, torna la coppia di conduttori dell'anno scorso, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi.«Rai3 in quest'anno ha tirato fuori tante idee e titoli - spiega il direttore di Rai3...