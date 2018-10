I 40 anni di teatro di Brunello: «I burattini, la mia vocazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAHa suscitato l'indignazione di qualche fedele della diocesi bergamasca con Beati i perseguitati, un'opera per burattini centrata su un dialogo tra Gesù e Pinocchio, incarcerati in celle vicine. Ha inventato spettacoli sotto un baobab in Mozambico e in America Latina, ma anche nei boschi delle valli del Natisone. In quarant'anni di carriera il veneziano Gigio Brunello ha portato i suoi burattini nei festival europei e sudamericani, ha costruito collaborazioni internazionali, ha segnato la storia del teatro di figura italiano.Come...