Martedì Sir Richard Starkey, per tutti Ringo Starr, compirà 80 anni. È il compleanno del batterista più famoso, e secondo alcune fonti anche il più ricco, del mondo. «Mi piacciono i compleanni e quello di quest'anno sarà un po' più speciale. Niente invitati, niente torta per cento persone. In compenso metteremo su questo show e sarà ugualmente un gran compleanno. Per farmi gli auguri i fan possono dire, pensare o postare #peaceandlove a mezzanotte del sette luglio» ha dichiarato.

Sul suo canale Youtube sarà online un concerto benefico a partire dalle due di notte italiane tra il sette e l'otto luglio con performance domestiche e filmati dal vivo di Paul McCartney, Sheryl Crow, Garu Clark jr., Sheila E, Ben Harper, Steve Earle, Peter Frampton e altri. Oltre che il batterista più famoso e ricco del mondo, Ringo Starr è probabilmente anche uno dei più sottovalutati: i Beatles non sarebbero stati i Beatles con un batterista diverso. Nel 1962 fu chiamato nella band, lui era già il più bravo della scena di Liverpool. Ringo ha inventato un modo di suonare lo strumento: un mancino che suona da destr, uno stile unico. Più che alla tecnica ha sempre pensato alla musicalità, ad un'idea melodica della batteria. Alcune sue invenzioni ritmiche, tipo Come Together, Rain, A Day in a Life sono classici. Oggi porta serenamente in giro la sua leggenda con la sua All Starr Band.

