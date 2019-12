Effetti cromatici La pubblicità è un'emozione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAIl rosso intenso a rappresentare la famosissima bevanda, ma anche il rosso passione, come il bacio furtivo dato all'amata dopo aver sorseggiato l'aperitivo. Nella affiche pubblicitaria dipinta da Marcello Dudovich del 1901 per Bitter Campari, c'è tutta la Red Passion che identifica ancora oggi la bevanda. E' il colore e la sua forza espressiva, capace di veicolare messaggi nell'arte della pubblicità nella prima metà del Novecento, il protagonista della nuova mostra Colore come illusione. Grafica, pubblicità, manifesto, aperta al...